Dronken man helpt urenlang mee zoeken naar zichzelf

Oeps: enthousias­te hond trekt bekende BBC-weer­vrouw omver

20 september Weervrouw Carol Kirkwood van de BBC heeft maandagmorgen voor een grappig moment gezorgd. Ze was aanwezig bij een bloemenshow en deed er live haar weerpraatje in het ontbijtprogramma ‘BBC Breakfast’, met een speciale gast - een lieve labrador. Aan het einde ging het mis. “Kirkwood down, Kirkwood down”, klonk het grollend in de studio.