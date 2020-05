Dronken man dringt binnen in berenverblijf Poolse zoo en vecht met bruine beer HLA

25 mei 2020

11u48

Bron: The Independent, Metro Warszawa 1 Bizar Polen versoepelde vorige week enkele coronamaatregelen: onder meer de dierentuinen mochten de deuren heropenen. Voor de 37 jaar oude bruine beer Sabrina in de zoo van Warschau liep dat eerste bezoek bijna slecht af. Een dronken jongeman betrad het berenverblijf en het kwam tot een worsteling tussen de man en de beer. Verontwaardigde bezoekers van de zoo plaatsten beelden van het incident op Twitter.



Hoe de man in het berenverblijf is geraakt, is niet bekend. Op de beelden van omstaanders is te zien dat de man in het water springt wanneer Sabrina zijn richting komt uitgewandeld. De man probeert weg te zwemmen van de bruine beer, maar zij volgt hem. Uiteindelijk springt de beer ook in het water, waarna de dronkenman haar aanvalt. Hij kruipt op haar rug en probeert haar bij de oren onder water te duwen.

Volgens een woordvoerder van de zoo mag de man van geluk spreken dat Sabrina alleen in het berenverblijf zat. “Ze leefde een lange tijd in het circus en is gewoon aan de nabijheid van mensen”, zei Ann Karczewska in de Poolse media, “maar uiteraard verwachtte ze zich helemaal niet aan een aanval”. Volgens de woordvoerster had het hele incident veel slechter kunnen aflopen als er een jongere beer bij was geweest. Sabrina hield volgens de zoo geen fysieke letsels over aan het incident, maar vertoonde na de aanval wel angstig en gestresseerd gedrag.

De jongeman werd uiteindelijk door de brandweer gered en hield enkel een paar schrammen aan over aan zijn dronken avontuur. Hij wordt aangeklaagd wegens dierenmishandeling en riskeert een boete van 1.100 euro, een werkstraf van 20 uur, en het verbod om alcohol te drinken. Omdat hij geen mondmasker droeg, krijgt hij er nog een boete wegens het overtreden van de coronamaatregelen bovenop. Volgens Poolse media heeft de man zich neergelegd bij zijn straf.