Dronken man beseft niet dat hij andermans gazon zit te maaien mvdb

08 mei 2018

09u03

Bron: Indychannel.com 11 Bizar Een Amerikaan is zaterdag opgepakt omdat hij in dronken toestand een zitmaaier bestuurde. Barry Ridge uit Franklin in de staat Indiana was blijkbaar zo boven zijn theewater dat hij niet doorhad dat hij andermans gazon zat te maaien. De verbaasde bewoners vroegen de man om hun eigendom te verlaten en belden de politie.

De man (46) verklaarde dat hij met zijn zitmaaier op de terugweg was van zijn oom. Hij maakte een dronken indruk, waarop de agenten hem lieten blazen. De man had 1,65 promille alcohol in zijn bloed, dubbel zoveel als het plaatselijk toegelaten 0,8 promillage. Ridge had naar eigen zeggen slechts drie biertjes op. Zijn zitmaaier werd in beslag genomen.

Ridge is een recidivist. Dag op dag een maand geleden werd hij al eens opgepakt omdat hij ook toen in dronken toestand een zitmaaier bestuurde op de openbare weg. Het voertuig werd toen ook geconfisqueerd.De twee zaken worden nu samengevoegd wanneer de veertiger zich zal moeten verantwoorden voor de rechter.