Dronken man belt zelf de hulpdiensten: "Ik rijd aan de verkeerde kant van de weg"

01u18

Bron: Time, ABC, Facebook 1 Thinkstock Bizar Een man uit Winter Haven, Florida, is op oudejaarsavond gearresteerd nadat hij zelf de politie had gebeld omdat hij dronken achter het stuur zat. De sheriff van Polk County deelde de noodoproep van de man vrijdag op Facebook en prijs het werk van de telefoniste die hem overtuigde om zijn wagen aan de kant te zetten en te wachten op de politie.

Michael Lester belde op oudejaarsavond het noodnummer. Op de vraag van de telefoniste waar hij zich bevond, antwoordde hij: “Overal in Winter Haven. Ik ben te dronken, ik weet niet waar ik ben.” De reden voor zijn oproep was “rijden onder invloed”, zo gaf hij aan. Hij vertelde dat hij al de hele nacht rondreed “en probeerde aan de kant gezet te worden”.

Op een bepaald moment zei Lester ook: “Ik rijd aan de verkeerde kant van de weg”. Wanneer de telefoniste hem vroeg om zijn wagen aan de kant te zetten, antwoordde hij: “Ik parkeer me hier in het midden van de weg”. Hij deelde ook mee dat hij van plan was om iets om te eten te zoeken en merkte op: “ze (de agenten, red.) kunnen me wel vinden”. Uiteindelijk hing hij op.

Nadat agenten Lester uiteindelijk aantroffen, gaf hij toe dat hij meerdere biertjes achterover had geslagen en dat hij methamfetamine had geslikt. Hij zei ook dat hij de voorbije vier dagen amper geslapen had.

In het Facebookbericht deelt de sheriff mee dat Lesters meest recente arrestatie de nieuwste toevoeging is aan zijn strafblad. De man werd in het verleden ook al opgepakt voor rijden onder invloed, het toebrengen van slagen en verwondingen, drugsbezit en vluchtmisdrijf.

"Rijden onder invloed is niet om te lachen," schrijft de sheriff nog op Facebook. "Maar in dit geval raakte er niemand gewond en we konden niet anders dan LOTO (dat betekent dat we 'Laughed Our Tasers Off' (Onze Tasers Eraf Lachten, red.)."

Beluister hier Michael Lesters volledige oproep: