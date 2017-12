Dronken Duitser overleeft aanrijding door twee treinen SI

13u52

Bron: ANP 2 Getty Images (Archiefbeeld) Bizar Een 24-jarige Duitser is door twee treinen overreden. Hij overleefde ondanks zeer zware verwondingen.

Het ongeval gebeurde in München, op het S-Bahnstation Hackerbrücke. De politie deelde vandaag mee dat de man gedronken had en naast het perron op de rails was gevallen. Twee passerende treinen reden hem aan voordat reizigers hem ontdekten. De man bleek wonder boven wonder nog aanspreekbaar. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lagen ,,meerdere ledematen" los van de man op het spoor.