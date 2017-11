Dronken Braziliaan wordt aangehouden... met varkens in kinderstoeltjes TK

06u30

Bizar Een 26-jarige Braziliaanse man is afgelopen weekend opgepakt omdat hij veel te hard had gereden. Daarnaast bleek hij te diep in het glaasje te hebben gekeken en droeg hij geen gordel. Op de achterbank zaten twee geslachte varkens in een babyzitje, meldden Braziliaanse media.

De politie van het Braziliaanse dorp Aragarças merkte op de snelweg op dat het geluidsvolume in een voorbijkomende auto wel erg hoog stond en besloot een stop-teken te geven. De bestuurder vluchtte daarop weg, waarna een lange achtervolging werd ingezet. Tijdens de vlucht haalde de man de gevaarlijkste manoeuvres uit, maar werd uiteindelijk toch aangehouden.

Tijdens de inspectie ontdekte de politie dat de auto bezaaid was met blikjes bier en dat er twee varkens in kinderzitjes op de achterbank waren vastgemaakt. De Braziliaan is aangeklaagd voor rijden onder invloed, het niet dragen van een autogordel en onveilig hard rijden.