Dronken bestuurder steelt politiewagen: hij scheldt agenten uit door megafoon HR

10 september 2019

17u14

Bron: Sud Ouest 4 Bizar In het zuiden van Frankrijk heeft een dronken bestuurder het wel erg bont gemaakt. Nadat hij door agenten was tegengehouden, ging hij aan de haal met hun politiewagen. Hij zette de zwaailichten op en riep hen beledigingen toe doorheen de megafoon.

De bestuurder werd zaterdagavond aan de kant gezet in Tarbes (Hautes-Pyrénées). Hij was zodanig dronken dat de agenten hem meteen achter zijn stuur uithaalden. Ze zetten hem achterin hun eigen wagen, maar deden hem geen handboeien aan. Daar maakte de dronken man dankbaar gebruik van.

Hij kroop naar voor, nam plaats achter het stuur en reed weg. In zijn dronken overmoed kon hij niet aan de weerleiding weerstaan om ook nog de zwaailichten op te zetten, én door de megafoon de agenten uit te schelden.

Gelukkig slaagde de dronken man er snel in de wagen aan de kant te zetten, zonder dat er gewonden vielen. Hij tikte tijdens zijn vlucht wel een andere auto aan. Hij werd opgepakt en verscheen, nadat hij in de cel was ontnuchterd, voor het parket. Hij moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.