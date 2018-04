Dronken bestuurder ramt winkel, gelukkig heeft klant goede engelbewaarder LG

10 april 2018

11u46

Bron: KameraOne 2

Een vrouw die aan de kassa van een winkel in de staat Massachusetts stond, heeft érg veel geluk gehad. Een dronken bestuurder reed met hoge snelheid een winkel binnen. De nietsvermoedende klant stond op het juiste moment op de juiste plaats, en dat heeft haar leven gered. Een andere klant uit de winkel had minder geluk en liep een hoofdletsel en een gebroken been op. De dronken bestuurder werd meteen gearresteerd.