Dronken bestuurder neemt xtc tijdens blaastest TMA

04 februari 2018

07u24

Bron: ANP 3

Een Poolse man die het wel erg bont heeft gemaakt, is door de politie van de weg gehaald in het Nederlandse Gouda. De 33-jarige bestuurder negeerde in eerste instantie een stopteken, werd vervolgens klemgereden, had geen rijbewijs en bleek bijna vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol op te hebben. "Tussen de blaastesten aan het bureau propte hij bovendien nog snel een xtc-pil in zijn mond'', twittert de politie in Gouda.

Een 33 jarige man uit Polen maakte het wel heel bont. Negeerde een stopteken en kon uiteindelijk klem gereden worden. Bleek dronken 1085 ug/l. 220 ug/l is de max. Tussen de blaastesten aan het bureau propte die nog een xtc pil in zijn mond. Had ook geen rijbewijs. #Bekeuring ^JH