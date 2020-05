Dronken bestuurder belandt met auto in grote plas vloeibare koeienmest HR

26 mei 2020

13u49

Bron: California Highway Patrol 0 Bizar Alcohol drinken en rijden: het is geen goede combinatie. Dat ondervond ook deze bestuurder: hij belandde ter hoogte van een melkveebedrijf met zijn auto in een grote plas vloeibare koeienmest. De arme man moest de politie bellen om zich te laten bevrijden.

“Omstreeks 1.30 uur kregen we een oproep van een bestuurder die ter hoogte van een melkveebedrijf in een vijver was gecrasht”, meldt de politie van South Sacramento (Californië) in de Verenigde Staten. “Hij zei dat zijn wagen helemaal aan het onderlopen was. Toen we 50 minuten later ter plaatse kwamen, bevond de man zich nog steeds in de wagen, die gedeeltelijk was ondergedompeld in een grote plas stront.”

Vooraleer hij de politie belde, probeerde de man zichzelf te bevrijden, maar dat mislukte. Volgens de politie was hij dronken. “Nadat hij eerst twee uur lang tot aan zijn nek in de stront zat, hebben we hem dus gearresteerd. Laat het een waarschuwing zijn voor wie rijden wenst te combineren met het drinken van alcohol.”