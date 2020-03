Dronken Belg (29) bestuurt auto met skibotten aan en veroorzaakt ongeval HR

09 maart 2020

16u20

Bron: Der Standard, Orf 2 Bizar Een 29-jarige Belg is zaterdag in Wagrain (Oostenrijk) met zijn wagen uit de bocht gegaan en in de gracht beland. De bestuurder was stomdronken en had zijn skibotten nog aan.

“Ongelofelijk dom, maar toch is het zo”, meldt een lokale krant. De 29-jarige, die zijn vakantie doorbrengt in Wagrain, crashte zaterdag in de vooravond omstreeks 18.10u in een bocht naar links, nadat hij wellicht op het gaspedaal duwde in plaats van op de rem.

Zijn minibusje belandde in de gracht. Gelukkig raakte de bestuurder niet gewond en waren er ook geen andere voertuigen of weggebruikers betrokken bij het ongeval. Toen politieagenten de man uit de wagen hielpen, bleek dat hij aan het rijden was met zijn skibotten nog aan. Een alcoholtest wees uit dat de bestuurder meer dan 2 promille alcohol in het bloed had, goed voor wellicht minstens 10 glazen alcohol.

De Belg moest zijn rijbewijs ter plekke afgeven en kreeg bovendien boetes voor een reeks administratieve overtredingen. Een taxi bracht hem op zijn bestemming. Zijn skibotten mocht hij aanhouden.

Lees ook:

Belg (27) gegrepen door trein nabij Tirol en overleden

Belgische toerist (29) zwaargewond na zinloos geweld in Oostenrijk