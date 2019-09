Dromedaris dreigt op Amerikaanse te zitten, dus bijt ze in z’n testikels mvdb

Een Amerikaanse heeft woensdagavond straffe toeren moeten uithalen om te ontsnappen aan een dromedaris.

Bij een tussenstop aan een wegrestaurant in het dorp Grosse Tete (Louisiana) zette de vrouw haar hondje over een omheind veldje. Ze overtrad zo alle regels. Haar viervoeter belandde op het terrein van Caspar The Camel, de mascotte van het restaurant. Ondanks wat zijn naam doet vermoeden, is Casper geen kameel (twee bulten) maar een dromedaris (een bult).

Om het woestijndier af te leiden had de man van de vrouw wat eten toegeworpen. Dat bleek geen succes, de dromedaris zag de hond als een indringer. Het koppel zag zich genoodzaakt om zelf over de prikkeldraad te kruipen om hun huisdier terug te halen. Dat liet Caspar niet zomaar gebeuren. Het bijna 270 kilogram wegende dier kwam op de vrouw afgestormd. Het bijna 2 meter hoge dier sloot de vrouw in en ging bijna op haar zitten. De vrouw kon niet anders dan hem in de testikels te bijten, verklaarde ze aan de politie. Het koppel komt uit de staat Florida, maar hun namen zijn niet bekendgemaakt. De vrouw gaf in haar verhoor toe dat ze zwaar in de fout was gegaan.

Volgens de lokale krant The Advocate liep de vrouw lichte verwondingen op, maar het restaurant aansprakelijk stellen zal niet lukken. Aan het veld staat duidelijk een waarschuwingsbord om te beletten dat bezoekers het afgebakend grasveldje betreden. De directie van het wegrestaurant is niet te spreken over het koppel. Caspar zelf, stelt het volgens hen naar omstandigheden goed. Of het echtpaar strafrechtelijk wordt vervolgd, is nog niet duidelijk.