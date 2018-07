Drinken we ons straks stoned? Canada brouwt eerste marihuanabier Arne Adriaenssens

Bron: The Guardian 9 Bizar Vanaf oktober mogen de Canadezen zonder schroom een joint roken. Dat doet ook heel wat ondernemers in actie schieten. Zo brouwt men aan het eerste 'echte' cannabisbier. Ze brouwen het drankje met de delen die je sowieso niet op zou roken.

Vanaf 17 oktober mogen de Canadezen ongegeneerd wiet beginnen roken. De regering van Justin Trudeau legaliseert vanaf dan het recreationeel gebruik van de softdrug. Verwacht wordt dat dit ook een immense impact zal hebben op de Canadese economie. Marihuana zou volgens experts een miljardenindustrie worden.

Her en der in het land trachtten gewiekste ondernemers de trend alvast voor te zijn door zelf wietproducten te ontwikkelen. Eén van de meest opvallende projecten vind je in een klein laboratorium in Ontario. Daar proberen wetenschappers een cannabisbier te brouwen. En dat lijkt goed te lukken.

"Het smaakte naar rotte broccoli"

In landen waar de drug al gelegaliseerd is, vind je al langer cannabisbier. Die drankjes zijn echter normale pils waar marihuanaolie aan is toegevoegd. Province Brands, de start-up achter het Canadese wietdrankje, wil het bier volledig onttrekken uit de takken, de stam en de wortels van de cannabisplant. Aangezien deze delen van de plant normaalgezien worden weggegooid, is het drankje erg ecologisch.

Initieel was het maar de vraag of de plant zich wel leende om gedronken te worden. “De eerste experimenten proefden vreselijk”, bekent bezieler Booma Wendschuh aan The Guardian. “Het smaakte naar rotte broccoli.” Na een chemicus onder de arm te hebben genomen, vonden ze toch de juiste balans tussen hop, water, gist en cannabis. Het bier zou nu erg droog van smaak zijn en ver weg blijven van de zoete toetsen die je als bierdrinker in je glas verwacht.

De alcohol die vrijkomt tijdens het brouwproces wordt er nadien volledig uitgefilterd. Het drankje is dus alcohol- en glutenvrij. De marihuana brengt je wel in een vergelijkbare roes als die van alcohol. In plaats van dronken wordt je dus high. De effecten zouden al vanaf de eerste paar slokken beginnen optreden. Voorzichtig zijn is dus de boodschap.

Eet- en drinkbare cannabisproducten worden in Canada pas vanaf oktober 2019 toegelaten, exact een jaar nadat het roken wordt gelegaliseerd. Daartegen hoopt men bij Province Brands een product te hebben ontwikkeld dat per glas hetzelfde effect op je heeft als een stevig biertje.