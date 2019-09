Drie waaghalzen springen vanop rijdende metro tientallen meters naar beneden in Donau HR

05 september 2019

09u36

Bron: OE24 1 Bizar In Oostenrijk zijn videobeelden opgedoken van waaghalzen die in Wenen vanop het dak van een rijdende metro in de Donau springen. Een stunt die niet alleen illegaal is, maar waarmee ze zonder meer hun leven riskeren.

De beelden werden gisteren gepost via het Instagram-profiel ‘crazybananajumping’. Wanneer ze gemaakt zijn, is moeilijk te achterhalen. Op de beelden is te zien hoe een metro over de ‘Donaustadtbrücke’ passeert. Op het dak staan plots drie jongeren recht, die een na een tientallen meters naar beneden springen, de rivier in. Langs de oever van de Donau stond wellicht een kompaan die alles op video vastlegde.

“Me Jumping with a Frontflip 180 Twist from this Train in Vienna”, staat erbij, net als de hashtag ‘#1KfollowerSpecial’. Twee andere Instagram-profielen zijn getagd, en de poster van de video hint dat zij de twee andere waaghalzen zijn die van de metro springen.

Volgens de Oostenrijkse krant OE24 is het lang niet de eerste keer dat Wiener Linien, dat de metro uitbaat, last heeft van zogenaamde metro-surfers. Het bedrijf waarschuwt ervoor dat dit levensgevaarlijk is en neemt naar verluidt telkens juridische stappen tegen de waaghalzen.

