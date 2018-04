Drie maanden cel voor vrouw die luxe levensstijl financierde door iedereen wijs te maken dat ze zeldzame vorm van kanker had IB

11 april 2018

Een 24-jarige vrouw uit de Australische stad Melbourne die deed alsof ze kanker had om haar luxeleventje te financieren, moet drie maanden de gevangenis in. In totaal maakte ze goedgelovige vrienden, buren en zelfs haar ouders 42.000 dollar, zo'n 27.000 euro afhandig.

De vrouw, een makelaar in Melbourne, deed iedereen geloven dat ze een zeldzaam soort weefselkanker had. Vanaf haar negentiende probeerde ze geld in te zamelen voor een zogenaamde dure experimentele behandeling. In werkelijkheid ging ze met het opgehaalde geld op stap, kocht ze drugs en alcohol en maakte ze buitenlandse reizen.

De vrouw slaagde er zelfs in om haar eigen ouders ervan te overtuigen dat ze ongeneselijk ziek was: om hun dochter te redden, haalden zij bij oude vrienden en buren ook veel geld voor hun dochter op. Een persoon gaf de vrouw vier keer een bedrag van 5.200 Australische dollar (zo'n 3.600 euro), van iemand anders – die zelf écht aan kanker leed - kreeg ze 10.500 Australische dollar (zo'n 6.600 euro).

Facebookprofiel

De leugen kwam aan het licht toen een van de gulle gevers het Facebookprofiel van de vrouw bekeek en daar een eindeloze stroom aan feestjes en reisjes aantrof. De persoon lichtte de politie in.

Vandaag besliste de rechter dat Dickenson zeker drie maanden de gevangenis in moet, ondanks het feit dat ze al zo’n vijftienduizend dollar heeft terugbetaald aan haar slachtoffers. Daarnaast moet ze twaalf maanden lang taakstraffen uitvoeren. De vrouw pleitte schuldig voor zeven aanklachten over het vergaren van eigendommen door misleiding, maar haar advocaat gaat nog in beroep tegen het vonnis.