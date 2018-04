Drie agenten taseren racistische vliegtuigpassagier die vrouw lastigvalt sam

23 april 2018

11u49

Bron: Mirror, Local10.com 0 Bizar Agenten moesten gisteravond een passagier van boord halen van American Airlines-vlucht AA2446 van Miami naar Chicago. De man had een vrouw lastiggevallen en daarna racistische dingen geroepen naar het boordpersoneel. Een andere passagier filmde hoe drie agenten de man kwamen halen en hem daarbij taserden.

Het incident vond plaats voor het vertrek. "De passagier begon een koppel lastig te vallen op het vliegtuig. Hij zat de vrouw te versieren en deed boertig tegen de man", vertelt passagier Jabari Ennis. "Uiteindelijk riep de vriend het boordpersoneel en vroeg om de man te verwijderen. "

Ook tegen de medewerker deed de passagier heel vervelend, waarna hij een andere stoel kreeg toegewezen", aldus de 37-jarige IT'er. Maar de besnorde kerel hield niet op, want toen riep hij luide racistische opmerkingen naar de werknemer en anderen. "Ikzelf en andere inzittenden begonnen dan te klagen bij de cabinemedewerker dat deze man echt niet te tolereren viel, waarna ze besloten hem te verwijderen en de politie te bellen."

"Hij zat een vrouw te versieren en deed boertig tegen haar man"

Procedures

American Airlines zegt in een verklaring dat het personeel de man vroeg het vliegtuig te verlaten, maar dat hij weigerde. "In overeenstemming met onze procedures, begon American het hele vliegtuig te ontruimen. Tijdens die procedure vond een fysieke confrontatie plaats tussen dezelfde twee passagiers."

"Onze ordehandhaving was op het vliegtuig, en de passagier begon een handgemeen met de agenten van Miami-Dade Police Deparment. Dezelfde passagier werd vervolgens gearresteerd door de ordehandhavers." De maatschappij laat nog weten de volle medewerking te verlenen aan de politie, en dat de vlucht uiteindelijk vertrok met iets meer dan een uur vertraging.

Taser

Jabari filmde het moment waarop agenten aan boord kwamen en de man probeerden weg te leiden. Dat ging niet zonder slag of stoot, want de passagier weigerde te vertrekken en vroeg herhaaldelijk waarom hij van boord werd gehaald. "Ten eerste omdat je een dame hebt aangevallen, en ten tweede omdat je een racist bent", antwoordt een passagier buiten beeld.

Uiteindelijk haalde een van de agenten een stroomstootwapen boven, waarna de man hem uitdaagde het te gebruiken ook. En dat deed hij, zonder veel resultaat overigens.

"Iedereen juichte toen ze hem wegvoerden"

Gejuich

Uiteindelijk waren de mankracht van drie agenten en een stroomstoot in de nek van de passagier nodig om hem in de boeien te slaan. Met de handen op de rug werd hij weggeleid, maar hij bleef moeilijk doen. Jabari zegt dat het incident ongeveer 15 minuten duurde en dat niemand verwondingen opliep, hoewel een andere passagier ook betrokken was bij het taseren. "Iedereen juichte toen ze hem wegvoerden", besluit Jabari.