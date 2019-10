Drenkelingen dobberen urenlang op zee met meer dan 1.000 kilo cocaïne HR

02 oktober 2019

17u10

Bron: AFP 1 Bizar De Colombiaanse politie heeft drie drenkelingen uit de zee gered. Nadat hun boot was gezonken in een gebied waar veel haaien zitten, klampten ze zich urenlang vast aan hun overboord geslagen lading met meer dan 1.000 kilogram cocaïne.

De drie mogen van geluk spreken dat ze nog leven. Ze waren zaterdag vertrokken vanuit Tumaco in Colombia en waren wellicht op weg naar de Verenigde Staten. Door hevige golven is hun boot echter gezonken. Ze werden per toeval ontdekt door de Colombiaanse kustwacht. “Ze dobberden zeven uren rond”, meldt de politie.

Nadat ze uit zee waren gevist, controleerde de politie ook de lading waarmee ze zich drijvende hielden. Het bleek om 1.265 kilogram cocaïne te gaan. De drie waren in goede gezondheid, en worden aangeklaagd voor drugshandel. De politie zoekt nog een vierde smokkelaar, die mogelijk verdronken is.

De haven van Tumaco is een belangrijke schakel in de trafiek van cocaïne vanuit Colombia naar de VS. Colombia is de grootste cocaïneproducent ter wereld, en de VS zijn de grootste afnemer.

Bekijk ook: Duikboot met 8.000 kilo cocaïne ontdekt voor kust Colombia