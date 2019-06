Drenkeling (60) overleeft 80 uur in volle zee: “Ik praatte tegen reddingsboei” jv

12 juni 2019

08u41

Bron: The Telegraph 0 Bizar Een 60-jarige drenkeling in de Zuid-Chinese Zee vocht tegen de hallucinaties, praatte tegen zijn reddingsboei en droomde van cola. Om niet gek te worden. Pas na 80 uur in het water kon John Low uit Singapore van de verdrinkingsdood worden gered.

De vissen knabbelden aan zijn benen, terwijl hij in de blakende zon in het zeewater lag te verbranden. ‘s Nachts bibberde hij van de kou op volle zee. “Ik kon de vissen voelen. De vinnen, de beten, het geschuur tegen je been”, zei hij na de zware beproeving. “Het komt en het gaat. Als je er over nadenkt, ben je bang dat je je been of je arm verliest.”

Low was vorige maand in het water terechtgekomen nadat zijn boot door de enorme golven was gezonken nabij het eiland Tioman, voor de Maleisische kust. Het weer was plots helemaal omgeslagen. Hij kon nog snel een reddingsboei en zijn rugzak grijpen, maar eten en drinken had hij niet bij zich. Hij kon ook nog alarm slaan bij zijn vrienden, maar door de duisternis en de wilde zee werd Low niet snel gevonden.

Hallucinaties

De drenkeling hield de moed erin, dankzij zijn geloof en de vurige wens om zijn vrouw en drie kinderen weer te zien. Na veertig uren in het zilte water kon hij het schuren van zijn kleren tegen zijn verbrande huid niet langer verdragen en speelde hij alles uit. Hij was op den duur helemaal uitgedroogd en moest braken. Hij hallucineerde dat iemand hem bij de hand naar een supermarkt begeleidde om er cola te kopen. Hij hoorde ook stemmen die hem aanmaanden de reddingsboei te lossen.

In de namiddag van de vierde dag was hij er naar eigen zeggen klaar voor om op zee te sterven. Maar twee uur later merkte de kapitein van de Diogo Cao, een baggerboot van 4.000 ton, Low vanop kilometers afstand op. De bemanning kon de schipbreukeling aan boord hijsen. “De kapitein moet arendsogen gehad hebben. Ik was zo klein als een bacterie voor hem.”

Toen hij gered was, verloor John Low totaal uitgeput het bewustzijn. Hij werd weer wakker op een klein bed op het dek van de baggerboot. De Republic of Singapore Air Force (RSAF) kwam hem daar ophalen. Een maand later bedankte de herstelde Low de crew van de RSAF nog eens heel hartelijk.