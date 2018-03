Drek spuit omhoog uit toilet terwijl vrouw (18) erop zit Michel Theeuwen HR

27 maart 2018

17u47

Bron: AD 0 Bizar Het zal je maar overkomen. Je zit rustig op het toilet, en plots spuit er een fontein met uitwerpselen omhoog uit de wc-pot. Het overkwam de dochter van Anja Meelkop vanmorgen toen werkmannen in het Nederlandse Eindhoven in de straat de riolering aan het spoelen waren.

Haar 18-jarige dochter wist niet waar ze het had. Maar het gezin was niet het enige slachtiffer. "Bij verschillende huizen in de straat zat de stront tot tegen het plafond. Zonder waarschuwing vooraf. En het ergste is: ze gingen gewoon door met het werk in de hele buurt. Wie niet thuis is overdag, vindt de troep dus vanavond pas", aldus de 'zwaar geïrriteerde' vrouw.



Een telefoontje naar de gemeente dan maar. Nadat ze verschillende keren van het kastje naar de muur werd gestuurd, kreeg de vrouw eindelijk de rioleringsambtenaar aan de lijn. Excuses kreeg ze wel, maar het werk werd niet stilgelegd. ,,Blijkbaar denken ze, dat komt bij zo weinig mensen voor, dat risico nemen we." De ambtenaar zei volgens de Eindhovense ook dat niet te voorspellen is of het probleem zich in een straat voordoet.

Schoonmaakploeg

Verschillende buurtbewoners hebben inmiddels zelf de boel weer schoongemaakt, maar Meelkop vindt dat een taak voor de gemeente of de aannemer. Het bedrijf heeft haar ook een schoonmaakploeg beloofd; die zou vanmiddag om 17 uur komen. Eerder lukte niet om iemand vrij te maken.



"Waarom hebben ze ons niet gewaarschuwd?", vraagt de vrouw zich af. "De ambtenaar zegt dat er borden in de buurt staan, met een waarschuwing en een verwijzing naar de website, maar die heb ik niet gezien. En in zo'n brief kun je dan ook een telefoonnummer vermelden waar we terecht kunnen als er iets mis gaat. Want ze weten blijkbaar wel dat het in sommige gevallen fout kan gaan", aldus Meelkop.