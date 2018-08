Dorre planten? Dit bedrijf spuit ze weer groen Redactie

07 augustus 2018

17u45

Bron: RTL 0 Bizar Dorre planten door de droogte? Een Nederlands verfbedrijf vond een oplossing: het spuit de planten gewoon weer groen. Sinds een filmpje viraal ging, krijgt het bedrijf zelfs aanvragen vanuit Canada, meldt RTL.

Het bedrijf deed de vondst eerder toevallig, na het verven van een huis. Opdat de buxussen in de tuin niet beklad zouden worden, werd er een doek over gelegd. Maar door de droogte en felle zon waren de planten daarna dor. "Ik ben net zolang gaan zoeken tot ik iets gevonden had waardoor ze er weer netjes zouden uitzien", zegt Fabian de la Croix van de firma DLC Airless Spuitwerken.

De oplossing bestaat uit groene verf, aangevuld met een speciale voeding. "Het is niet slecht voor het milieu", benadrukt de la Croix, "en de planten blijven 5 tot 7 weken groen."

Het filmpje dat De la Croix op Facebook postte, werd al meer dan een miljoen keer bekeken en meer dan 2.500 keer gedeeld. Hij kan de grote vraag inmiddels amper bijhouden. "Veel planten zien er bruin uit door de droogte. Mensen willen dat niet. De droogte is ons geluk."

Het Nederlandse bedrijf is overigens niet het eerste dat planten weer groen spuit. Onder andere in Californië, dat vaak geconfronteerd wordt met droogte en waterschaarste, zijn verschillende firma's actief die tegen betaling gazons weer groen verven.