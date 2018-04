Doodzieke Chinese (55) staat ogen af voor donatie om sinds 1996 vermiste zoon nog eens te kunnen zien Joeri Vlemings

14 april 2018

12u42

Bron: South China Morning Post 0 Bizar Op 4 juni 1996 verdween Zhu Hai, het toen negenjarige zoontje van Wang Shiqun uit het Chinese Yibin. De jongen werd nooit teruggevonden. Vóór Shiqun vorige week op amper 55-jarige leeftijd stierf, had ze haar jongere zus gevraagd om de hoornvliezen van haar ogen op te geven voor donatie. Zodat ze haar zoon nog eens zou kunnen zien, als hij ooit naar huis zou komen.

De kleine Zhu Hai woonde na de scheiding van zijn ouders in bij de vader. Op 4 juni 1996 kwam de jongen nooit thuis van school. De moeder van Zhu Hai was destijds zelf niet in Yibin en heeft nooit geweten wat er precies gebeurd was. Volgens een neef van Zhu Hai zou die drie dagen voor zijn verdwijning op school gezegd hebben: "Laat ons toosten op de laatste keer dat we zullen samenzijn".

Door de jaren heen doorkruiste Wang heel China op zoek naar haar zoon, die een litteken aan zijn hiel had. Vaak werd ze op het verkeerde spoor gezet, vaak gewoon bedrogen. Zhu Hai heeft ze in die 22 jaar nooit gevonden.

Borstkanker

In 2010 kreeg Wang borstkanker en in oktober vorig jaar moest ze een operatie ondergaan. Toen bracht ze voor het eerst de donatie van haar hoornvliezen ter sprake. "Ze vond dat ze maar beter zo veel mogelijk organen kon afstaan, omdat haar lichaam na haar dood verbrand zou worden", zei de zus. "Toen ze ging, weigerde ze gewoonweg haar ogen te sluiten. Door mijn tranen heen beloofde ik haar mee naar haar zoon te blijven zoeken."

Intussen zijn de hoornvliezen van de getormenteerde moeder getransplanteerd bij twee jonge patiënten met oogziektes.