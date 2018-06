Doodverklaarde man verschijnt plots op eigen begrafenis TTR

19 juni 2018

21u09

Bron: BBC 0 Bizar Een vrouw uit Santa Teresa in Paraguay kan het nog steeds niet geloven. Haar doodverklaarde echtgenoot verscheen plots op zijn eigen begrafenis. Toen de 20-jarige Juan Ramon Alfonso Penayo na drie dagen niet naar huis terugkeerde, had zijn partner hem bij de politie als vermist opgegeven. Speurders vonden niet veel later zijn levenloze lichaam. Een grote vergissing, zo bleek achteraf.

Penayo verdween nadat hij de grens met Brazilië was overgestoken. Er was geen enkel spoor van de twintiger. Aangezien de man niets meer van zich liet weten, schakelde zijn echtgenote de hulp van de politie in. Afgelopen zondag vertelden de speurders haar dat ze zijn levenloze lichaam hadden gevonden.

De verwanten van de man waren ontzettend verdrietig omdat hij zo jong was heengegaan. Althans dat dachten ze. Ze schrokken zich rot toen de per vergissing doodverklaarde twintiger uit het niets op de begrafenis opdook. De man die in de kist lag, leek als twee druppels water op Penayo waardoor de politie en zijn familie geen flauw vermoeden hadden dat ze zich hadden vergist.

Het levenloze lichaam werd intussen terug naar het mortuarium gebracht. Dat bericht BBC. De politie onderzoekt de merkwaardige zaak verder. Tot op heden is het lichaam nog niet geïdentificeerd.

