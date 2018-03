Doodverklaarde man schrikt wakker vlak voor autopsie zou plaatsvinden TTR

05 maart 2018

17u01

Bron: Daily mail 1 Bizar Een doodverklaarde man is wakker geworden op een autopsietafel in Chhindwara District Hospital in de regio Madhya Pradesh in het centrale deel van India. Himanshu Bharadwaj werd wakker in een lijkzak, kort voordat de autopsie op hem zou worden uitgevoerd.

Volgens de artsen kwam Himanshu om bij een auto-ongeluk. De man werd onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht, waar zijn toestand aanzienlijk achteruitging. Uiteindelijk werd de man door de artsen hersendood verklaard. Een grote fout, zo bleek achteraf.

De familie twijfelde even, maar gaf uiteindelijk toch toestemming voor orgaandonatie. Het medische team zou de dag daarop de organen van de man verwijderen. De artsen brachten hem over naar een speciale dienst van het ziekenhuis waar ze de ingreep zouden uitvoeren. Toen ze niet veel later gingen kijken, bleek dat de man helemaal niet dood was. Hij ademde immers nog.

Nadat de man bij bewustzijn was gekomen, werd hij in allerijl overgebracht naar de afdeling intensieve zorgen van het ziekenhuis. Volgens de artsen van het ziekenhuis in Chhindwara is er sprake van "een mirakel". Het is momenteel nog onduidelijk hoe het voorval is kunnen gebeuren.