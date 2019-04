Dokter haalt vier levende bijen uit gezwollen oog van Taiwanese vrouw TVC

10 april 2019

11u30

Bron: The Guardian, CTS News 0 Bizar Toen de 29-jarige He uit Taiwan met een gezwollen oog naar het ziekenhuis ging, dacht ze behandeld te worden voor een simpele infectie. Toen een dokter de zwelling onder een microscoop onderzocht, zag hij echter pootjes onder haar ooglid friemelen. Vier ‘zweetbijen’ overleefden er op het vocht en het zout in haar tranen.

He, haar achternaam werd niet meegedeeld, merkte dat er iets in haar oog was gevlogen toen ze onkruid aan het graf van een familielid aan het wieden was. Ze dacht dat het wat aarde was en probeerde het met water uit te spoelen. Toen ze de volgende ochtend met een gezwollen oog opstond, besloot ze naar het ziekenhuis te gaan. De dokter kon zijn ogen niet geloven toen hij de bijen door zijn microscoop zag.

Een voor een trok ik ze er heel traag uit, zonder de lichaampjes te beschadigen. Dokter Hung Chi-ting

Volgens het Fooyin University Hospital in Taiwan is het de eerste keer dat dit ooit is voorgekomen. “Onder een microscoop zag ik iets dat leek op insectenpoten”, zegt het hoofd van de afdeling Oogheelkunde in het ziekenhuis, Dokter Hung Chi-ting tijden een persconferentie. “Een voor een trok ik ze er heel traag uit, zonder de lichaampjes te beschadigen.” De dokters konden de vier bijen levend uit haar traankanaal halen.

Door niet in haar ogen te wrijven, kon He haar zicht en het leven van de bijen redden.

Zweetbij

Een zweetbij, ook wel bekend onder de naam Halictidae, wordt aangetrokken door het zweet van mensen. De kleine bijtjes met een metallisch uiterlijk kunnen vier tot acht millimeter groot worden en leven vooral in de bergen en rond graven. Normaal zijn ze ongevaarlijk: ze zullen alleen steken als je ze aanraakt.