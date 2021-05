Dode man uit dinosaurusbeeld gehaald

Een vader die met zijn zoontje aan het spelen was op het plein, deed de lugubere ontdekking. Politie, ambulance en brandweer kwamen er plaatse. Om het lijk uit het beeld te halen, was het nodig om een gat in de nepdinosaurus te snijden. De overleden man rond de veertig was in de ochtend als vermist opgegeven. Hij zou niet als dakloze bekend staan.

De regionale politie van Catalonië Mossos d’Esquadra vond geen bewijs van kwaad opzet. Een autopsie op het lichaam moet uitsluitsel geven over de doodsoorzaak. De belangrijkste hypothese is dat de man in de nacht van vrijdag op zaterdag in het beeld binnenkroop om de nacht door te brengen. Of vandalen eerder een gat hadden gemaakt, is niet duidelijk.