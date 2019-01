Dochter van beruchte maffiabaas eert vader met nieuw restaurant in Parijs: de ‘Corleone’ kg

12 januari 2019

18u41

Bron: Belga 0 Bizar Lucia Riina, de dochter van wijlen “baas der maffiabazen” Salvatore Riina, heeft onlangs in het chique Achtste Arrondissement van Parijs een restaurant geopend. Om haar Cosa Nostra-afkomst nog wat meer in de verf te zetten, doopte de 38-jarige haar exclusieve eethuis 'Corleone', naar het maffiadorp op Sicilië waar de Riina-clan haar herkomst heeft. Het is ook de naam van het maffiagezin in de filmklassiekers over 'The Godfather' naar de roman van Mario Puzo. Het restaurant is onder meer versierd met oude foto's van maffia-peetvaders.

Lucia is de jongste dochter van Salvatore ‘Toto’ Riina, die jarenlang door het gerecht werd gezocht, uiteindelijk opgepakt kon worden en in 2017 in de cel overleed. Zij kon de eetgelegenheid in de dure buurt openen dankzij financiële steun van een van haar vrienden, Pascal Fratinelli, eigenaar van verscheidene nachtclubs. Het menu biedt Italiaans-Siciliaanse specialiteiten.



In Italië vindt men de 'Corleone' niet zo'n goed idee. Daar is men niet vergeten dat papa Riina meer dan 150 moorden heeft bevolen, waardoor hij tot twintig maal levenslang werd veroordeeld. Toto Riina, bijgenaamd "la belva" (de wildeman, nvdr) leidde de Cosa Nostra ruim twintig jaar met ijzeren hand. Zijn meest beruchte daad is de opdracht die hij gaf tot de moorden op de antimaffiarechters Giovanni Falcone en Paolo Borsellino. Beiden werden in 1992 op spectaculaire wijze vermoord.

Protest

De zuster van rechter Falcone, Maria, liet desgevraagd aan de krant Corriere della Sera weten, "geen enkel commentaar" te maken over het restaurant van Riina. "Het is aan elke burger om te beslissen of hij naar dat restaurant gaat of niet", voegde ze enkel nog toe.



Aan dezelfde krant zei de burgemeester van Corleone, Nicolo Nicolosi, het "vernietigend" te vinden dat de naam van zijn stadje aan die van een maffioso wordt gelinkt. Hij wil zich tot Buitenlandse Zaken in Rome richten en "doen wat binnen de wet mogelijk is" om de naam Riina voor eeuwig te scheiden van Corleone.



“Nonkel Toto”

De marketingstrategie van Lucia en Fratinelli is niet nieuw: in december 2017 lanceerden de zuster van Lucia Riina, Maria Concetta Ciavarello, en haar echtgenoot een nieuw koffiemerk, "Zù Totò" genaamd (Siciliaans voor "Nonkel Toto"). Dat was zo controversieel dat het project al na enkele uren een niet zo stille dood stierf.



Fratellini ontkende dat hij munt wil slaan "uit de naam van de clan of haar daden" aan het Italiaanse agentschap ANSA . Lucia Riina zelf bleef incommunicado.

