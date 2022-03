BizarDe mens is een competitief wezen. De grootste, de langste, de meeste, … iedereen blinkt graag ergens in uit. Het Guinness Book of World Records maakt het voor mensen met de vreemdste talenten mogelijk om ergens de beste ter wereld in te zijn. Dit zijn tien van de meest bizarre wereldrecords ooit.

1. Kim Goodman: uitpuilende ogen

Kim Goodman uit Chicago (VS) ontdekte haar talent voor ‘eye popping’ op een Halloween-feestje. Sindsdien kan ze op commando haar ogen uitpuilen. Het lukt ook als ze geeuwt. Kim slaagde er in 2007 in Istanboel in om tijdens de officiële meting door een optometrist, haar ogen maar liefst 12 millimeter te laten uitpuilen. Mensen vragen haar vaak of het geen pijn doet. “Als het pijn deed, zou ik het niet doen”, zegt ze dan. Schrik dat haar ogen eruit zullen vallen, heeft ze niet.

Volledig scherm Het vreemde talent van Kim Goodman: 'ogen uitpuilen’ op commando. © Guinnessworldrecords

2. Abolfazl Saber Mokhtari: lepels op lichaam

Niemand snapt hoe het kan, maar de Iraniër Abolfazl Saber Mokhtari slaagde er begin dit jaar in om 85 lepeltjes op zijn lichaam in evenwicht te houden. “Ik ontdekte mijn talent om dingen op mijn lichaam te balanceren toevallig, toen ik nog kind was”, zegt Abolfazl. “Door jarenlang te oefenen, kon ik het ontwikkelen tot waar ik nu sta.” Hij kan nog meer op zijn lijf in evenwicht houden. “Alles, ik meen het”, zegt hij. “Plastic, glas, fruit, steen, hout en zelfs een volwassen mens.”

Volledig scherm Abolfazl Saber Mokhtari oefende jarenlang om zijn talent te ontwikkelen. © Guinnessworldrecords

3. Mohammed Muqbel: eieren stapelen

Ook Mohammed Muqbel uit Yemen raakte op jonge leeftijd gefascineerd door het balanceren van objecten, en het groeide uit tot een passie. “Ik ben ambitieus”, zegt hij. “Op een dag wilde ik mijn vaardigheden aan de hele wereld laten zien.” In 2020 brak hij in Maleisië het wereldrecord eieren stapelen door er drie op elkaar te zetten. Die ‘eiersterke’ reputatie zette hij begin dit jaar kracht bij. Hij verbrak zijn eigen record door er een vierde ei bovenop te zetten. Die prestatie leverde hij zelfs zonder ook maar één ei te breken.

Volledig scherm Mohammed Muqbel, koning van het balanceren. © Guinnessworldrecords

4. Nick Stoeberl of K Praveen: langste tong

De Amerikaan Nick Stoeberl heeft sinds 2014 officieel de langste tong ter wereld, althans volgens Guinness. Hij was toen 24 jaar. Zijn tong meet 10,1 centimeter vanaf het puntje tot aan de bovenlip. “Ik denk dat ik beter kan proeven dan andere mensen”, zegt Stoeberl. Of zijn record lang zal standhouden, valt te betwijfelen. Volgens ‘India Book of Records’ doet K Praveen (22) met 10,8 centimeter nog net iets beter.

Volledig scherm De tong van Praveen K (links) zou nog net iets langer zijn dan die van Nick Stoeberl. © YouTube/Guinnessworldrecords

5. Elaine Davidson: meeste piercings

De Schots-Braziliaanse Elaine Davidson kreeg in januari 1997 haar eerste piercing. Amper drie jaar later, in 2000, claimde ze het Guinness World Record voor vrouw met de meeste piercings. Ze telde er toen 462, waarvan 192 in het gezicht. In 2006 verbrak ze haar record met een totaal van 4.225 piercings. Op dit moment is dat aantal volgens ‘News24' al toegenomen tot 11.003 piercings. “Ik vind het mooi”, zegt Elaine (53). “Ik vind het spannend. Het maakt dat mensen me zien als een bijzondere verschijning.”

Volledig scherm Elaine in 2012 in een documentaire over mensen met een bijzonder lichaam. © NGC

6. Philip Angus: grootste mond

Er zijn wel meer tieners met een grote mond, maar voor Philip Angus uit Pennsylvania (VS) zullen ze wellicht toch moeten onderdoen. Hij was amper 16 jaar toen hij in 2019 het wereldrecord verbrak voor het grootste mondgat. Daarmee wordt bedoeld: de afstand tussen bovenste en onderste snijtanden - in zijn geval 9,52 centimeter. Dat is groot genoeg om een volledige appel door te steken. “Ik ben eigenlijk nooit ergens de beste in geweest”, zegt Philip. “Maar hier ben ik de allerbeste in en dat voelt geweldig.” Volgens zijn mama is Philip “een hele goede eter”.

Volledig scherm Philip Angus, wereldrecord 'grootste mond' op zijn zestiende. © Guinnessworldrecords

7. Freddy: grootste hond

De Deense dog Freddy is officieel de grootste hond ter wereld. De hond uit Engeland is 1,03 meter hoog. Als hij op zijn achterste poten staat, meet hij maar liefst 2 meter en 29 centimeter. “Als puppy heeft hij maar liefst 23 sofa’s naar de vaantjes geholpen”, zegt baasje Claire Stoneman. Jaarlijks gaf ze zo’n 15.000 euro uit om haar honden in de watten te leggen. Hoewel zijn record nog steeds standhoudt, is de zachtaardige reus Freddy begin 2021 overleden.

Volledig scherm Freddy, de grootste hond ter wereld. © Matt Writtle / Barcroft Media

8. Marina Kazankova: langste onderwaterwandeling

De Russische Marina Kazankova genoot al bekendheid als freediver, sportpsycholoog en actrice, maar zocht nog een extra uitdaging. Ze heeft vier Guinness wereldrecords op haar naam staan. In 2016 verbrak ze het record ‘onderwaterzwemmen in open water’ met een afstand van 154 meter. In 2017 ging ze voor de ‘langste onderwaterwandeling’ door 69,7 meter te stappen op de bodem van een duikzwembad in Dubai. Ook de records voor ‘langste onderwaterdans’ (3 minuten en 28,60 seconden) en ‘langste brug (yoga) onderwater’ (4 minuten 27 seconden) staan op haar naam. Al die records gebeurden telkens op één ademtocht.

Volledig scherm Marina Kazankova tijdens haar onderwaterwandeling van 70 meter. © Facebook

9. Gary Turner: rekbare huid

Het record van de Brit Gary Turner voor de ‘meest rekbare huid’ gaat al mee sinds 1999. Gary lijdt aan het Ehlers-danlossyndroom (EDS), een erfelijke aandoening waarbij het bindweefsel niet goed is aangelegd. Als gevolg van die aandoening is de huid van Gary abnormaal elastisch. Op zijn buik kon hij ze in 1999 uitrekken tot een lengte van liefst 15,8 centimeter. Tot hiertoe doet niemand beter. “Het lukt het beste op plaatsen waar veel huid zit”, zegt Gary. “Buik, nek, armen, ... en het doet helemaal geen pijn.”

Volledig scherm Gary Turner heeft de meest rekbare huid ter wereld. © Youtube

10. Shridhar Chillal: langste vingernagels

De Indiër Shridhar Chillal werd geboren in 1937. Toen hij 14 jaar was, werd hij op school uitgescholden door een leerkracht nadat hij per ongeluk een vingernagel brak. Vanaf toen besloot hij zijn nagels te laten groeien en dat hield hij 66 jaar vol. De totale lengte van de nagels aan zijn linkerhand bedroeg toen 9 meter en 9,6 centimeter. Zijn duimnagel was de langste, goed voor 197,8 centimeter. Hoe dat zijn leven beïnvloedde? “Ze zijn fragiel, dus ik moet opletten tijdens het slapen”, aldus Chillal in 2015. “Ik kan niet veel bewegen, dus elk half uur word ik wakker en beweeg mijn hand naar de andere kant van het bed.” In 2018 liet de Indiër zijn nagels knippen om ze aan een museum te schenken.

Volledig scherm Shridhar Chillal bij zijn afgeknipte vingernagels. © Ripley’s Believe It or Not!