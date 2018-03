Dit wordt het hoogste standbeeld ter wereld avh

23 maart 2018

21u58

In oktober moet het hoogste standbeeld ter wereld eindelijk klaar zijn. Het Standbeeld van de Eenheid in India steekt dan met 183 meter het vorige hoogste standbeeld voorbij, want de Boeddha aan de Lentetempel in China meet 'slechts' 153 meter.

Ter vergelijking: het Vrijheidsbeeld is 93 meter hoog.

Het Standbeeld van de Eenheid zal worden opgetrokken in de westelijke deelstaat Gujarat. Het bouwwerk is opgedragen aan de Indische advocaat en politicus Vallabhbhai Patel, die India mee naar de onafhankelijkheid leidde. Patel zal uitkijken op de Sardar Sarovar Dam aan de Narmadarivier.

Wanneer het standbeeld in oktober klaar is, zal het ook bezoekers ontvangen. In het standbeeld wordt een museum opgetrokken en in de borst van het standbeeld wordt een dek gebeiteld waar toeristen kunnen genieten van het spectaculaire uitzicht.

Het standbeeld is slechts de eerste fase van een groot project van meer dan 370 miljoen euro. In de toekomst worden in het gebied nog een hotel, een conventiecentrum, een grote tuin en een lange brug gebouwd.