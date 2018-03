Dit superjacht is het duurste object ter wereld dat je kan kopen (want het is ook een duikboot) TK

Bron: Bloomberg, News.com.au 26 Bizar Stel: je bent zo rijk als de zee diep is en wil graag pronken met je enorme vermogen. Een superjacht is dan het ultieme statussymbool, maar je wil liever niet begluurd worden door paparazzi en nieuwsgierige toeristen. Herkenbaar? Dan behoor jij tot het doelpubliek waar Migaloo op mikt. Het Oostenrijkse bedrijf maakt het duurste jacht ter wereld, en het ding kan ook wekenlang onder water blijven.

Maak kennis met de M7, 's werelds eerste duikbootjacht. Het vaartuig heeft het beste dat de sector te bieden heeft: het is een enorm luxueus exemplaar van 283 meter lang en heeft zijn eigen buitenzwembad, een jacuzzi, een bioscoop, gamekamer en een landingsplaats voor een helikopter. Verder is er een wijnkelder, een bibliotheek, verschillende bars en strandclubs, en een eetzaal die 36 mensen kan plaatsen. De vertrekken van de eigenaar zijn maar liefst 2.100 vierkante meter groot, en de gasten krijgen nog eens 400 vierkante meter. En dan hebben we het nog niet gehad over de zes hangars waar je je miniduikbootjes, kleinere jachten en auto's kan parkeren.

Kortom: de M7 voorziet in alle luxe, maar dat is niet waarom het zo opvallend is. Het ding fungeert immers ook als een zelfstandige duikboot en kan wekenlang onder water blijven, op een diepte van maximum 304 meter. Volgens Migaloo is dat vooral handig als er een storm komt opzetten, want zo vermijd je woelige wateren. Verder zorgt het ook voor lekker veel privacy, en intussen kan je je gasten imponeren met een prachtig zicht op de fauna en flora onder water. Vanuit de eetzaal bijvoorbeeld, met een cocktail in de hand.

Duurste object

Het klinkt knotsgek, maar blijkbaar is er echt een markt voor. De rijken willen graag een duikboot, en het laatste decennium hebben verschillende bedrijven zich op de productie en verkoop van die private 'submersibles' gestort. De meeste exemplaren zijn echter qua transport, onderhoud en bevoorrading afhankelijk van andere boten, terwijl de M7 volledig zelfvoorzienend is.

Intussen zijn er drie bedrijven die zo'n peperdure duikbootjacht aanbieden: Migaloo, U.S. Submarines Inc. en Ocean Submarine uit Nederland. De M7 is echter veruit de meest luxueuze van allemaal, al blijft het voorlopig bij een prototype. Het bedrijf heeft nog niemand gevonden die het indrukwekkende prijskaartje wil betalen. Een precieze kostprijs wil het bedrijf niet vrijgeven, maar het ligt ergens tussen de 2,3 en 3 miljard dollar (1,8 tot 2,4 miljard euro). Niet goedkoop (kuch), maar in ruil krijg je wel officieel het duurste private object dat je op deze aardbol kan kopen.

En o ja, als dat nog niet genoeg is, biedt Migaloo ook nog een drijvend supereiland aan. Voor als je even wil aanmeren.