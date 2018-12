Dit museum verzamelt bizarre belastingen: ‘Je baard laten staan? Ga eerst even langs de fiscus’ Charlot Verlouw

17 december 2018

11u30

Bron: Trouw 0 Bizar Niemand betaalt ze graag, maar belastingen zijn van alle tijden. Het Belasting- en Douanemuseum in Rotterdam laat voorbeelden zien van bizarre belastingen uit het verleden, het heden en de toekomst.

Toen de Russische tsaar Peter de Grote huiswaarts keerde na een verblijf in West-Europa was hij zo gecharmeerd van de gladgeschoren kinnen in het geciviliseerde westen, dat hij vastbesloten was Rusland te moderniseren. Dus voerde hij in 1698 een baardenbelasting in: mannen die hun baard wilden laten staan, moesten betalen.

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN