Dit moet je weten over de reuzenvleermuis "van menselijk formaat" die viraal gaat Joeri Vlemings

07 juli 2020

16u31

Bron: Science Alert 64 Bizar “Weet je nog dat ik jullie vertelde dat de Filipijnen vleermuizen van menselijke grootte hebben? Yep, dit was waar ik het over had”, schreef Twitter-gebruiker AlexJoestar622 eind juni bij een foto van wat een gigantische vleermuis leek. De foto ging viraal en bij sommigen brak het angstzweet uit. Maar is dit écht?

Zoals wel vaker bij virale beelden is de foto op Twitter niet nieuw. Ze verscheen al eerder op Reddit, nu bijna twee jaar geleden. De Filipijnse Reddit-gebruiker sakundes had het dier toen hangend en slapend in zijn tuin gespot, gefotografeerd en op de sociaalnetwerksite gezet.

Volgens Science Alert is de foto wel degelijk echt. Het gaat wel niet om een vleermuis zoals wij die in onze contreien kennen, maar om een vliegende vos of kalong. Zij komen uit de familie van vleerhonden. Neem binnen die groep van de grootste vleermuizen ter wereld nog eens een groot uitgevallen exemplaar uit en je krijgt een indrukwekkend, en voor sommigen zelfs angstaanjagend, beestje.

Bovendien maakt het perspectief van de foto deze vleerhond nóg groter dan hij in werkelijkheid is. Het dier is in het echt dus zeker niet van “menselijk formaat”, zoals in de omschrijving die viraal ging. De spanwijdte van de vleugels van de grotere exemplaren kan wel 1,7 meter bedragen, maar hun lijf is vrij klein, met een lengte tot zo’n dertig centimeter. Kleiner dan een pasgeboren mensenbaby dus.

Vaak is het dier op de foto omschreven als Filipijnse vliegende hond of acerodon jubatus, een soort uit de familie van de vliegende honden die voorkomt op de Filipijnen en beschouwd wordt als de grootste vleermuis ter wereld. Dat lijkt twijfelachtig omdat de acerodon jubatus gekenmerkt wordt door een gouden kruin op de kop, wat we niet zien op de bewuste foto.

Mogelijk is het een andere soort vleerhond: een pteropus vampyrus of kalong. Dat is een grote, indrukwekkende vliegende vos met puntige oren. De kop en het gezicht lijken op die van een vos, vandaar de benaming. Maar in tegenstelling tot wat de Latijnse naam doet vermoeden, heeft het dier niets met vampieren te maken. Ze voeden zich niet met bloed, maar met fruit, bloemen en nectar. Vliegende vossen gebruiken ook niet, zoals kleine vleermuizen dat doen, de techniek van echolocatie, het lokaliseren van voorwerpen door geluid uit te zenden en te luisteren naar de echo ervan om zich te oriënteren. Ze vertrouwen voor de navigatie op hun gezichtsvermogen en reukzin.

Op de Filipijnen zijn bijna alle grote vleermuissoorten bedreigd door de mens die hen als voedsel ziet en door het verlies van hun natuurlijke habitat. Vleermuizen kunnen helaas ziektes bij de mens veroorzaken - zoals vermoedelijk het nieuwe coronavirus - maar zijn ook erg nuttig voor onze ecosystemen. Ze bestrijden ongedierte en zorgen voor bestuiving en voor de verspreiding van zaadjes. En... velen vinden ze wel degelijk nog schattig ook.