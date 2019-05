Dit meisje (9) voelt geen pijn Daimy Van den Eede

23 mei 2019

13u47

Bron: ENEX 0 Bizar Yarina Guandinango, een negenjarig meisje uit Ecuador, verbaast de medische wereld door haar speciale ‘aandoening’. Ze voelt namelijk geen pijn.

Het lijkt misschien een zege, maar dat is het niet. Yarina verwondt zichzelf vaak omdat ze de pijn niet voelt. Ze bijt bijvoorbeeld in haar vingers of duwt zichzelf in de ogen. Op negenjarige leeftijd heeft het meisje al elf breuken gehad.

Yarina’s ouders hebben het moeilijk om het meisje de nodige verzorging te geven. Haar vader vindt al drie maand geen werk. “Dat maakt het allemaal nog moeilijker”, zegt hij.

Zeldzame ziekte

De ziekte is uiterst zeldzaam. Maar één in de 125 miljoen krijgt ermee te kampen. Een behandeling is er niet.

Meer over Ecuador

gezondheid

ziekten