Dit land zoekt 100.000 immigranten Remi Lehmann

10 januari 2020

07u37

Bron: El Observador, El País de Uruguay, La Nación 13 Bizar Terwijl de meeste landen in Europa hun deuren steeds verder sluiten voor immigranten, is het Zuid-Amerikaanse Uruguay juist op zoek naar nieuwe inwoners. Aanstaand president Luis Lacalle Pou wil tenminste 100.000 nieuwe inwoners lokken door de toelatingseisen te versoepelen en de belastingen te verlagen.

In het Zuid-Amerikaanse land is in ieder geval ruimte genoeg voor nieuwe inwoners. Hoewel Uruguay ruim vijf keer groter is dan België, wonen er slechts 3,4 miljoen mensen. De afgelopen 20 jaar groeide de bevolking met slechts 100.000 inwoners.

Dat betekent overigens niet dat iedereen welkom is: op baantjesjagers zit de aanstaande regering zeker niet te wachten. De meest recente werkloosheidscijfers geven aan dat ruim 9,2 procent van de Uruguayanen geen job had in november 2019. Dat is bijna twee procent meer dan in 2018.

Lacalle Pou en zijn kabinet zijn dan ook vooral op zoek naar ondernemers en investeerders: immigranten die juist banen gaan creëren voor de Uruguayanen. “We zijn ervan overtuigd dat ons land niet alleen een bestemming voor investeringen kan zijn, maar ook dat families hier komen wonen en van onze stranden zullen genieten", aldus Lacalle Pou.

Hoewel de president geen specifieke bedragen noemde, moet volgens hem het vereiste bedrag voor een investeerdersvisum flink omlaag. Ook moet het makkelijker worden om geld het land in- en uit te sluizen. Daarvoor zijn nieuwe regels van de Centrale Bank van Uruguay nodig.

Argentijnen

Hoewel alle nationaliteiten welkom zijn, lijkt de regering vooral zijn pijlen te richten op de Argentijnen. Bij de ‘overburen’ verhoogde een nieuwe linkse regering recent de vermogensbelasting en ook werden strenge regels opgelegd voor kapitaalstromen en het wisselen van vreemde valuta. Het zijn maatregelen die vooral de Argentijnse topinkomens raken. Uruguay hoopt dan ook dat veel rijke Argentijnen zullen besluiten de oversteek te maken naar de overkant van de Rio de La Plata, de rivier die beide landen scheidt.

Die rijke Argentijnen kennen Uruguay maar al te goed. De chique badplaats Punta del Este is dé zomerbestemming voor velen van hen. Ruim een miljoen Argentijnen bezoekt tijdens de vakantie de stranden van Uruguay. Vooral de nabijheid, veiligheid en het gebrek aan grote culturele verschillen maken het een aantrekkelijke vakantiebestemming.

Beide volken spreken immers dezelfde variant van het Spaans, drinken yerba mate, zijn enorme vleeseters en verzot op voetbal. De aangekondigde maatregelen van de regering moeten er voor zorgen dat het zomerverblijf een permanent verblijf wordt. Voor Argentijnen met heimwee is ook een oplossing: van de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo vaar je in twee uur of vlieg je in nog geen 40 minuten naar het Argentijnse vasteland.

Maar wellicht dat ook de Vlaming die bereid is een woordje Spaans te leren zich thuis kan gaan voelen in Uruguay. Het is er rustig, schoon, veilig en de Uruguayanen zijn hartelijk maar bescheiden. Het leven is er niet veel goedkoper dan bij ons, maar het land heeft één groot voordeel: de winters zijn er een stuk zachter dan in België. Het grootste nadeel: wie op familiebezoek wil in Europa moet ruim veertien uur in een vliegtuig zitten.