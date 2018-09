Dit Japanse hotel wordt bemand door robotdinosaurussen: durf jij in te checken? kg

02 september 2018

07u59

Bron: AFP 0 Bizar Achter de incheckbalie van dit hotel in Tokyo vind je geen behulpzame medewerkers, maar enkel een stel robotdinosaurussen. De prehistorische reptielen helpen je met plezier inchecken. Zonder meer een bevreemdende ervaring, maar dat is precies waar het Henn ha Hotel (letterlijk: 'raar' hotel) op rekent.

Wanneer je de balie benadert, komen de robots tot leven en roepen ze luid ‘Welkom!', meldt AFP. Gasten kunnen kiezen welke taal ze spreken – Japans, Engels, Chinees of Koreaans – en checken daarna in via een tablet met de raad van het robotische hulpje.



Daar blijft het niet bij. In elke kamer van het hotel kunnen gasten een beroep doen op een kleinere privérobot die bijvoorbeeld muziek kan spelen of de televisie aan kan zetten. Zelfs de vissen die in het aquarium in de lobby zwemmen, werken op batterijen.

Niet altijd geliefd

Niet iedereen is meteen weg van de robots en hun weinig menselijke verschijning. Sommige gasten worden er zelfs zenuwachtig van, geeft Yukio Nagai, manager van het hotel in Tokyo toe. “We hebben nog niet precies uitgedokterd wanneer de gasten net willen bediend worden door mensen en wanneer het oké is om bediend te worden door robots.”

Het eerste Henn na-hotel opende de deuren in 2015 en is volgens Guinness 's werelds eerste hotel met robotische medewerkers. Ondertussen zijn er al acht filialen in Japan, elk met een eigen set robots, gaande van dinosaurussen tot meer menselijke exemplaren.