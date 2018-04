Dit is incel: de ‘onvrijwillig celibataire’ internetbeweging van mannen die vrouwen haten kg

26 april 2018

15u09

Bron: Reddit, The Guardian 1 Bizar Alek Minassian, d e bestuurder van de bestelwagen die maandag tientallen mensen neermaaide in Toronto was een lid van de incelbeweging. "De incel-rebellie is al begonnen!" zo juichte de man vlak voor de aanslag nog op Facebook. Maar wat is incel nu net?

Wat is incel?

In de donkerste krochten van het internet vind je mensen die zich identificeren als 'incel': “involuntary celibate” of “onvrijwillig celibatair”. Het is een uit de hand gelopen internetbeweging die vooral bestaat uit mannen die wel seks willen, maar er niet slagen om een seksuele relatie aan te gaan met een vrouw. Om die discrepantie te verklaren, grijpen incels terug naar een radicaal vrouwenhatende 'ideologie', compleet met een eigen jargon.

Incels zijn er immers rotsvast van overtuigd dat de reden voor hun celibaat bij vrouwen ligt, door hen schertsend ook wel ‘femoids’ genoemd. Ze geloven dat vrouwen enkel slapen met heel aantrekkelijke mannen, waardoor incels uit de boot vallen. De leden menen echter dat ze een 'biologisch recht' hebben op seks, en haten vrouwen omdat zij dat recht niet inwilligen.

Dat leidt naar absurde en bijna agressieve uitingen tegenover vrouwen, waarvan er vele online te vinden zijn.

Vanwege die overtuiging wordt ook een daad als verkrachting overigens vaak geminimaliseerd binnen de radicale kringen in de incelgemeenschap: volgens sommige leden heeft de verkrachter het recht om op te eisen wat hem toekomt.

Waarom wordt aanslagpleger Alek Minassian een incel genoemd?

Alek Minassian, de bestuurder van de bestelwagen die in Toronto tientallen voetgangers omver reed, plaatste vlak voor de aanslag een bericht op Facebook. Daaruit bleek dat hij zichzelf beschouwde als een lid van de incelgemeenschap.

Zo schrijft Minassian onder andere: “De incel-rebellie is al begonnen! We zullen alle Chads en Stacys omverwerpen!” Daarmee verwijst hij naar het jargon dat incels gebruiken: aantrekkelijke mannen en vrouwen worden er “Chads” en “Stacy’s” genoemd.

Daarnaast bewierookt Minassian op het einde van zijn bericht een beruchte incel: “Alle eer aan de perfecte heer Elliot Rodger!”

Diezelfde Elliot Rodger stak in 2014 zijn drie kamergenoten neer in zijn appartement, en opende daarna het vuur in een studentenhuis. Vijf jonge vrouwen werden neergeschoten, waarvan drie het niet overleefden. Vervolgens scheurde hij in zijn wagen door de stad, terwijl hij uit het raam schoot. Hij pleegde daarna zelfmoord.

Voor hij aan de aanslag begon, postte Rodger een video op YouTube, waarin hij uitlegde dat hij wraak wilde nemen op de mensen rondom hem. Hij wilde aantrekkelijke mannen straffen omdat hij jaloers was op hun seksleven, en wilde zich wreken op vrouwen omdat ze hem afwezen. In de video zegt hij onder andere:

“Ik weet niet waarom [meisjes] niet aangetrokken zijn tot mij, maar ik zal jullie er allemaal voor straffen. Het is een onrecht, een misdaad, omdat ik niet weet wat jullie niet zien in mij. Ik ben de perfecte kerel en toch gooien jullie je op allerlei onuitstaanbare mannen in plaats van mij, de perfecte heer.”

Rodger wordt door sommigen aanbeden als een held. Hij wordt gezien als voortrekker van de "incelrebellie", waarbij leden zich keren tegen de "Chads" en "Stacy's" van de wereld.

Waar vind je incels?

De incelgemeenschap kom je vooral tegen op verschillende online fora, zoals Incel.me of 4chan. De beweging werd lang gedoogd op sociaalnetwerksite Reddit, waar hun aparte subforum tot ruim 40.000 leden had verzameld. Op het subforum werden vooral persoonlijke verhalen gepost over hoe de leden werden afgewezen door vrouwen of hoe ze zwaar ze het hebben met hun onvrijwillige celibaat.

In november 2016 werd de groep dan toch verbannen door Reddit na een succesvolle online petitie. De oude leden posten nog wel in vergelijkbare subfora op Reddit, zoals TheRedPill en ForeverAlone.