Dit is het officiële plan voor als Nessie ooit opduikt Arne Adriaenssens

06 juli 2018

16u05

Bizar De Schotten blijven zoeken naar hun monster van Loch Ness. In 2001 schreven ze zelfs richtlijnen uit voor mocht het mysterieuze beest ooit gevonden worden.

Wie Nessie ooit zou vangen, moet de richtlijnen van de Schotse overheid volgen. Die werden zeventien jaar geleden opgesteld voor mocht het ooit tot een doorbraak in de zaak komen.

DNA-staal

Als Nessiejagers een nieuwe diersoort in het meer ontdekken, moeten ze er meteen een DNA-staal van nemen. Vervolgens moeten ze het dier terug vrijlaten in de natuur en wordt enkel het verzamelde DNA onderzocht. De overheid verbindt er zich aan het monster zo goed mogelijk te beschermen tegen elk menselijk onheil.

De makers van het document noemen het zelf ‘semi-serieus’. Ze wilden richtlijnen creëren die zowel toepasbaar zijn als een glimlach teweegbrengen.

1 miljoen euro

De mythe van het monster gaat al bijna 1500 jaar de ronde. In 565 zou ze voor het eerst gespot zijn. Nadien duurde het tot 1930 tot ze haar kop weer boven water stak. In 1987 werd er nog één miljoen euro geïnvesteerd in een grootschalige zoekactie op het uitgestrekte meer. Jammer genoeg zonder resultaat.