15 juli 2018

18u23

Bron: KameraOne 0

Niet alleen bij ons is het warm, ook het oosten van Amerika kreeg begin deze maand af te rekenen met hoge temperaturen. Deze spoorwegbrug in het New Yorkse Syracuse stortte op 5 juli zelfs in doordat de hitte de materialen te veel deed uitzetten. Op de beelden is te zien hoe seconden voordien nog auto's passeerden, maar gelukkig raakte niemand gewond. De instorting velde een verkeerslicht, maar verder is de enige schade aan de brug zelf.

