Dit is géén dino, maar een bruinvis: kadaver spoelt aan op strand MMB

15 mei 2018

18u11 0 Bizar Op de stranden van Koksijde en Wenduine zijn deze ochtend twee kadavers aangespoeld. Uit nader onderzoek bleek het om een bruinvis en … das te gaan. Beide dieren waren al in verre staat van ontbinding.

Het was een groep leerlingen van ‘De Veerboot’ op zeeklassen die kort voor de middag een kadaver vonden op het strand van Wenduine. Zowel de leerkracht als leerlingen wisten niet goed wat denken. Het kadaver had immers – op het eerste zicht – veel weg van een kleine dino. Dat was het echter niet. Volgens het koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen het wel degelijk om een bruinvis die in verre staat van ontbinding was. Een gebeurtenis die wel vaker voorvalt. Dan gebeurde er in Koksijde iets dat wél uitzonderlijk is. Daar spoelde immers … een das aan. Het beest kwam waarschijnlijk via een rivier in de zee terecht. Het zou voor het eerst in bijna twintig jaar zijn dat dat gebeurt. Een schaap en everzwijn spoelden sindsdien wel al eens aan.