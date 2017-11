Dit is de allerheetste peper ter wereld Candice Scheppers

Bron: AD.nl 0 Shutterstock Bizar De pepers die je koopt in de supermarkt smaken nog zoet als je het vergelijkt met deze peper. Ontmoet 'The Pepper X': de allerheetste peper ter wereld.

Tot nu toe stond de 'Dragon's Breath' bovenaan de lijst van heetste pepers. Deze peper is zo heet dat hij zelfs dodelijk kan zijn voor sommige mensen, beweerde Mike Smith, kweker van de pittigste variant ter wereld. De peper wordt vooral gekweekt voor medisch gebruik en heeft een sterkte van 2,48 miljoen op de schaal van Scoville.

Die schaal geeft aan hoe heet een peper is. Een gerecht met een sterkte tussen de 500 en 1.000 is voor de gemiddelde Belg al pittig, maar in veel landen eten ze een stuk heter. Zo heeft sambal oelek een sterkte van 2.000 en een jalapeñopeper een sterkte van 6.000 op de schaal van Scoville.

Nu komt Mike Smith met een nieuwe peper: 'The Pepper X'. Deze heeft een sterkte van 3,18 miljoen op de schaal van Scoville. Mike en zijn Puckerbutt Pepper Company zijn tien jaar bezig geweest met het kweken van de peper. Er is ook een saus van gemaakt: 'The Last Dab' met een sterkte van 2,4 miljoen.

'The Last Dab' werd verkocht op een website en was binnen 2 minuten uitverkocht. Of er een tweede lichting komt is nog onbekend.