Dit huis beschermt jou en je Cybertruck tegen atoombommen en zombies Autoredactie / e-Drivers.com

30 december 2019

08u22

Bron: AD.nl 1 Bizar De opzienbarende Cybertruck van Tesla, die nog lang niet te koop is, blijft mensen inspireren. Het nieuwste idee is een huis, dat de auto én zijn eigenaren beschermt.

Nadat eerder berichten opdoken dat de nieuwe elektrische pick-up van Tesla te groot zou zijn om in een standaard garage te parkeren, kwam een bedrijf met een oplossing: de Cybunker, een garage speciaal voor de Cybertruck.

Voor wie het nóg grootser ziet, bedachten Russische architecten van het in Sint-Petersburg gevestigde Modern House nu ook een volledig huis, in Cybertruck-design. Niet alleen het uiterlijk is erop geïnspireerd, het huis is zelfs ontworpen om te beschermen tegen extreme situaties, zoals een atoombom of aanvallen door zombies. Het gebouw heeft meerdere verdiepingen en houdt een beetje het midden tussen een huis en een bunker.

De schuine wanden zijn vervaardigd van monolithisch gewapend beton. De constructie is verstevigd met een extra zware stalen constructie om bestand te zijn tegen schokbewegingen en straling. De veiligheid wordt vergroot door gepantserde ramen, metalen luiken en luchtsluizen. In het midden van het atrium bevindt zich de autolift voor de Cybertruck.

Vanaf 865.000 dollar

De kosten voor een Cyberhome beginnen bij 865.000 dollar (zo’n 772.000 euro). Hiervoor krijgt de koper een huis dat is ontworpen voor zes tot zeven personen. Het heeft een leefruimte van 300 vierkante meter en een inwendige vloeroppervlakte van 15 x 20 meter. Uitwendig heeft het huis een formaat van 25 x 30 meter.

“Klanten komen vaak naar ons toe met unieke verzoeken die moeten worden ingewilligd. Daarom hebben we het Cyberhome als blik in de toekomst ontworpen. Het project is bedoeld als een architecturaal spel, maar verrassend genoeg hebben we de eerste aanvragen al ontvangen‘’, zegt Alex Wizhevsky, de hoofdarchitect van Modern House.

Bekijk ook: Tesla onthult elektrische ‘cybertruck’

Bekijk ook: Elon Musk kegelt paaltje omver met zijn Tesla Cybertruck

Bekijk ook: Tesla onthult bijhorende trailer voor Cybertruck

Bekijk ook: “Geen Europese toelating voor Tesla’s Cybertruck”

Bekijk ook: Tesla Cybertruck krijgt nu ook eigen garage: Cybunker