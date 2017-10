Dit herenhuis met zes slaapkamers kan voor 28 euro van u zijn (als u het kruiswoordraadsel oplost) Sven Van Malderen

18u38

Bron: Daily Mail 0 Winamansionforchristmas.com Bizar 28 euro op overschot? Dan kan u zomaar de nieuwe eigenaar worden van dit riante stulpje in Schotland ter waarde van 1,9 miljoen euro. Voor die prijs krijgt u onder meer zes slaapkamers, vier salons, twee garderobes, enkele tennisterreinen, een fitnesszaal, een wijnkelder, een snookertafel en een landingsplaats voor een helikopter. Het enige wat u moet doen, is het onderstaande kruiswoordraadsel zien op te lossen.

Winamansionforchristmas

Nog niet overtuigd? Geen nood, het kan nog straffer: in het eerste jaar zullen alle rekeningen die verband houden met dit Georgiaanse herenhuis voor u betaald worden, denk bijvoorbeeld maar aan het loon voor de huishoudster en de tuinman. Ook van notaris- en andere administratieve kosten hoeft u zich niets aan te trekken.

Winamansionforchristmas

Winamansionforchristmas

Het enige nadeel is natuurlijk dat u niet de enige kandidaat zal zijn. De 54-jarige Donna Pirie zal haar indrukwekkende eigendom in het stadje Laurencekirk immers verloten: ze mikt tegen 1 december op 150.000 inschrijvingen, wat haar ruim vier miljoen euro zou opleveren. Per ticket van 25 pond gaat 5 pond wel naar een goed doel. "Ik heb gekozen voor The Yard, een liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor gehandicapte kinderen. Ik wil enkel de waarde van het huis terug, de overschot zal ik doneren. Als mijn plannetje lukt, zal ik op die manier meer dan een miljoen euro kunnen schenken."

Winamansionforchristmas

Winamansionforchristmas

Maar wat als er niet zo veel deelnemers hun kans wagen? "Dan zal ik nog eens nadenken over het format. Misschien kan ik de winnaar dan trakteren op cash geld, in plaats van mijn huis." De start laat alvast het beste verhopen: duizenden mensen hebben al een gokje gewaagd op deze site.

Winamansionforchristmas

Winamansionforchristmas

Donna kocht Johnston Lodge -gebouwd in 1780- acht jaar geleden. Nu haar dochters Lauren (28) en Hollie (31) het huis uit zijn, is het echter tijd voor iets kleiners. Noem het gerust een nieuwe fase in haar leven. "Als je de kans krijgt om het verschil te maken, dan is het leven de moeite waard", klinkt het uit haar mond. "Natuurlijk heb ik overwogen om het huis gewoon te verkopen, maar ik ben van gedacht veranderd. Met dank aan het verhaal van een man in Engeland, die praktisch hetzelfde gedaan heeft. Ik was meteen overtuigd. Een andere familie zal hierdoor een geweldige kans krijgen. Mooi toch als die mensen tegen Kerstmis zullen kunnen genieten van dit geweldige huis?" O ja: wie naast de hoofdprijs grijpt, maakt ook nog altijd kans op drie geldbedragen van omgerekend 11.000 euro.

Winamansionforchristmas

Winamansionforchristmas