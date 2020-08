Dit gebeurt er als je weigert om te verhuizen voor de aanleg van een snelweg in China Erik Kouwenhoven

09 augustus 2020

16u52

Bron: AD.nl 15 Bizar Een Chinese vrouw weigerde haar huis te verkopen om ruimte te maken voor een snelweg, waardoor de autoriteiten genoodzaakt waren om de vierbaans snelweg om te leiden. Dat ging niet helemaal zoals de vrouw had verwacht.

Door lokale media vrijgegeven beelden tonen hoe het kleine huis stevig ingeklemd staat tussen twee rijstroken van de pas geopende Haizhuyong-brug in Guangzhou. De Chinese regering probeert volgens een lokale televisiezender al tien jaar om het pand te kopen van de vrouw, maar ze weigerde toe te geven.

Volgens de dame werd haar een vervangende woning aangeboden, maar omdat dat huis naast een mortuarium staat, had ze het steevast afgewezen. Volgens de autoriteiten heeft ze meerdere aanbiedingen geweigerd, inclusief forse geldbedragen. Nu razen dagelijks duizenden auto’s links en rechts langs haar huis via de Haizhuyong-brug.

Wenling

De vrouw heeft naar eigen zeggen desondanks geen probleem met haar nieuwe situatie en zegt dat ze graag de consequenties aanvaardt van haar beslissing. “Je denkt misschien dat dit een onaangename omgeving is, maar ik ervaar het als stil, bevrijdend, aangenaam en comfortabel”, zo beweert ze volgens de Britse krant The Daily Mail.

Het is niet de eerste keer dat er in China een hoofdweg rond een huis wordt aangelegd. Een van de bekendste voorbeelden was in de stad Wenling waar een ouder echtpaar weigerde te verhuizen, waarna er ook hier een weg om het huis heen werd gebouwd. Na verloop van tijd werd het huis alsnog gesloopt.