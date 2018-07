Dit decadente ijsje kost maar liefst 1.300 euro Gunter Van Stappen

20 juli 2018

10u40 0

Zin in een ijsje? Dit exemplaar kost maar liefst 1.300 euro. Het is verkrijgbaar in een chic hotel in New York. De ingrediënten? Vanille-ijs, truffel en champagnesaus. Uiteraard wordt het ijsje afgewerkt met goud en zilver. En het wordt geserveerd in een kristallen kom.