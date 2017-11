Dit bedrijf wil mensen invriezen vóór ze sterven om ze later weer tot leven te wekken avh

14u24

Het Russische bedrijf KrioRus vriest dode mensen in om ze misschien ooit weer tot leven te wekken, maar nu wil het bedrijf ook een nieuw lab oprichten waar het lévende mensen kan invriezen.

Iemand levend invriezen wordt nog altijd gecategoriseerd onder ‘moord’, maar KrioRus ziet mogelijkheden om dat op een legale manier te doen. Het bedrijf wil geld inzamelen voor een nieuwe ‘cryocentrum’ in Zwitserland. In veel landen is euthanasie nog illegaal, waardoor velen het in Zwitserland laten uitvoeren. Volgens KrioRus is Zwitserland de ideale plek om mensen levend in te vriezen zonder daarna in de gevangenis te belanden.

KrioRus Een kist wordt overgebracht naar de loods waar het lichaam in extreem lage temperaturen wordt bewaard.

KrioRus heeft al 54 lichamen en hersenen van overledenen ingevroren. Er werden ook al twintig dieren ingevroren in de hoop ze ooit weer tot leven te brengen. Ze worden allemaal gestockeerd in een loods in een klein dorpje op zo’n 80 kilometer van Moskou.

KrioRus In deze tanks worden de lichamen bewaard.

Zo gaat het in zijn werk

Stap 1: Twee minuten nadat de persoon is overleden, wordt het lichaam geïnjecteerd met chemicaliën om bloedklonters tegen te gaan.

Stap 2: Het lichaam wordt afgekoeld tot ongeveer 0 graden. Het bloed wordt vervangen door een speciale oplossing om de organen te vrijwaren.

Stap 3: Een andere oplossing wordt geïnjecteerd om kristalvorming in de organen te voorkomen. Vervolgens wordt het lichaam afgekoeld tot -130 graden.

Stap 4: Het lichaam wordt in een kist gelegd. Vervolgens zakt de kist in een tank met vloeibaar stikstof. De temperatuur in de tank bedraagt -196 graden.

Stap 5: De tank wordt in extreem lage temperaturen bewaard in afwachting van een medische doorbraak.