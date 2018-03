Dit Antwerpse duo verzamelt al 20 jaar opgezette dieren: hun creepy foto's zijn razend populair op Instagram TK

07 maart 2018

09u51

Bron: HLN, Guardian, dS 5 Bizar Iedereen heeft zo zijn hobby's: sommige mensen breien of gaan sporten, het Antwerpse duo Mothmeister verzamelt dan weer opgezette dieren. Die geven ze vervolgens een hoofdrol in hun magische en tegelijk griezelige Instagramfoto's, die razend populair zijn. Het koppel brengt nu ook een eerste fotoboek uit.

Mothmeister bestaat uit twee kunstenaarszielen die gepassioneerd zijn door taxidermie. Ze verzamelen al meer dan 20 jaar opgezette dieren - sinds hun studententijd - om ze daarna te fotograferen. Vier jaar geleden begonnen ze dan met een Instagramaccount, die intussen uitgroeide tot een stevige 156.000 volgers. De opmerkelijke foto's - die ze zelf omschrijven als 'vreemde en prachtige post-mortemsprookjes' - vallen duidelijk in de smaak.

Het Antwerpse koppel, dat liever anoniem wil blijven, reist de wereld rond op zoek naar opgezette dieren en bijzondere plekken om ze vervolgens in beeld te brengen. En dat doen ze niet zomaar: de beesten krijgen steeds gezelschap van een sprookjesachtige figuur in een bijpassende stijl. Ze verzamelen daarvoor ook kostuums, maskers en andere 'bizariteiten', die vaak invloeden hebben uit de 19e eeuw of het Victoriaanse tijdperk. Zo creëren ze hun eigen 'Wounderland'.

to those who live in & around Portland (Oregon/USA) - a new bunch of postcards and signed, mounted prints are available at @paxtongatepdx - 4204 north mississippi avenue #mothmeister #taxidermy #postmortemfairytales #paxtongatepdx #wounderland Een foto die is geplaatst door null (@mothmeister) op 08 apr 2017 om 19:30 CEST

Vleugje duisternis

"Aangetrokken door de schoonheid van een vleugje duisternis, brengt Mothmeister magische droombeelden tot leven. Het zijn taferelen die de verbeelding prikkelen en rechtstreeks met het onderbewustzijn communiceren", klonk het vorig jaar nog bij hun tentoonstelling in Quartier A in Antwerpen. "Net zoals in het Victoriaanse tijdperk opgebaarde dierbaren gefotografeerd werden als aandenken voor de nabestaanden, worden de dieren vereeuwigd in een sprookjeswereld met desolate non-places als decor." Dat kan Ijsland of Mongolië zijn, maar evengoed de Kalmthoutse Heide.

Nu hun Instagramverhaal zo succesvol is, kon een fotoboek niet uitblijven: 'Weird and Wonderful Post-Mortem Fairy Tales' wordt uitgegeven door Lannoo en is nu beschikbaar.

enjoy 2018 to the bone #theyearofthestuffeddog and thanks a million for all your support over the last year(s) #mothmeister #taxidermy #postmortemfairytales Een foto die is geplaatst door null (@mothmeister) op 31 dec 2017 om 19:05 CET

*** EXHIBITION NEWS *** join us tomorrow from 2 pm until 6 pm at @vzwquartiera for our retrospective exhibition that runs until november 11th *** SPECIAL THANKS *** to the awesome industrial metal band @deadanimalassemblyplant for creating nine exquisitely dark soundscapes for our show | more info quartiera.com #mothmeister #taxidermy #postmortemfairytales #vzwquartiera Een foto die is geplaatst door null (@mothmeister) op 04 nov 2017 om 19:08 CET

today we took lovely Spike for a beach walk #mothmeister #taxidermy #postmortemfairytales #spike - special thanks to Spike's daddy @holyfeet @vzwquartiera Een foto die is geplaatst door null (@mothmeister) op 03 sep 2017 om 19:47 CEST