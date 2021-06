Discussie over mondmasker in vliegtuig loopt uit de hand: vrouw spuwt, trapt en frunnikt aan haar van andere passagier

Missouri Gecrashte auto boort zich in dak, slapende bewoners aan dood ontsnapt

27 mei De bewoners van een huis in het Amerikaanse Eureka (Missouri) zijn in de nacht van zaterdag op zondag (lokale tijd) aan de dood ontsnapt. Een wagen vloog met hoge snelheid tegen een boom en boorde uiteindelijk zich in het dak van het huis. Als bij wonder raakte niemand gewond.