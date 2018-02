Dikste man ter wereld heeft nog één grote droom. Zo wil hij die doen uitkomen HR

Bron: AFP 22 Bizar De Mexicaan Juan Pedro Franco (33) is volgens Guinness World Records officieel nog steeds de dikste man ter wereld. Bij de meting in oktober 2016 woog hij welgeteld 595 kilogram. Nochtans is hij sindsdien al 250 kilo afgevallen. Ondertussen timmert hij verder aan zijn grote droom.

Rond de tijd van de weging door Guinness World Records was Juan Pedro vastgekluisterd aan zijn bed. Hij leed aan diabetes, hoge bloeddruk en had problemen met zijn longen. De man lijdt aan hypothyreoïdie (een stoornis van de schildklier, waarbij ze onvoldoende schildklierhormonen produceert, red.) Artsen waarschuwden dat zijn leven in gevaar was als hij niet afviel. Daarom nam hij het besluit om een dubbele maagoperatie te ondergaan.

Eerst en vooral werd hij door zijn dokter, Jose Antonio Castaneda, gedurende zes maanden lang op een streng dieet gezet. De eerste operatie volgde in mei 2017. Daarbij werd een deel van de maag verwijderd, om het volume met maximaal 80% te verkleinen. Zes maanden later volgde een tweede operatie. Daarbij werd het resterende deel van de maag gehalveerd. Ook werden zijn darmen behandeld om de opname van voedingsstoffen te verminderen.

Rollator

Momenteel weegt Juan Pedro nog 345 kilo. Dokter Castaneda verwacht dat hij het komende anderhalf jaar nog ongeveer 100 kilo extra zal kwijtspelen. Hij is nog steeds 24 uur per dag verbonden met een zuurstofslang, maar brengt steeds minder tijd door in bed. Met een rollator is hij er zelfs in geslaagd om, voor het eerst in jaren, enkele stappen te zetten. Nu, zegt hij, heeft hij één grote droom: "Ik wil weer lopen."

En hij is goed bezig om die te realiseren. Hij vult zijn dagen nu met het breien van sjaals, en hij maakt snoepjes die zijn familie kan verkopen. Zo draagt hij bij aan het huishoudbudget. In zijn vrije tijd zingt hij en speelt gitaar. Maar een groot deel van zijn dag is gewijd aan zijn oefeningen. Hij tilt gewichten en oefent op zijn handgestuurde hometrainer. "Ik ben heel blij omdat alles goed gaat," vertelde hij vanuit zijn bed aan AFP. Met een op maat gemaakte metalen structuur slaagt hij er nu zelfs bijna in om zelfstandig recht te komen.

"Hij doet elke dag meer beweging", zegt dokter Castaneda. "Hij doet er alles aan om zijn leven op het goede spoor te krijgen en is heel positief ingesteld. maar hij blijft een complexe patiënt en loopt nog steeds gevaar." Veel hangt af van hoe hij reageert op de behandeling van het lymfoedeem (opgehoopte vloeistof door de blokkering van zijn lymfevatenstelsel) in zijn benen. "We blijven dus waakzaam", aldus nog de dokter.