Dikke buik van 'zwangere' vrouw blijkt gevuld met vier kilo cannabis

20 november 2019

10u01

Bron: Policia Nacional 0 Drugs In Argentinië heeft de politie een vrouw betrapt die vier kilo cannabis probeerde te smokkelen in een valse zwangere buik. Die was in elkaar geknutseld door 15 pakketten drugs. Een soort van pasta zorgde ervoor dat het geheel bij elkaar bleef.

De vrouw zat samen met haar partner op de bus in de buurt van de stad Mendoza, nabij de grens met Chili, toen de politie hen controleerde. In de zwarte tas die de man bij zich had, ontdekten de agenten twee pakketten met cannabis. Groot was hun verbazing toen ze vervolgens ook de zwangere vrouw die naast hem zat aan een grondige controle onderwierpen. Haar dikke buik bleek te bestaan uit vijftien pakketten wiet, die aan elkaar hingen met een pasta gebaseerd op zetmeel. Ze was ook helemaal niet zwanger.

Drugssmokkelaars blijken wel vaker over een uitmuntende creativiteit te beschikken. Zo werd in Colombia enkele jaren geleden een vrouw opgepakt met een halve kilo cocaïne in haar borsten.

Bubbel in broek

Een man uit Costa Rica had dan weer een erg grote bubbel in zijn broek zitten, toen hij in 2016 met het vliegtuig aankwam in Spanje. Toen agenten die van dichterbij bekeken, bleek dat aan zijn edele delen een plastic koker bevestigd was met meer dan een halve kilo coke.

Ook de Zuid-Amerikaanse drugskartels kunnen er iets van. Aan de grens met de VS werd twee jaar geleden een gigantische katapult ontdekt. Ernaast lagen twee pakketten cannabis van 21 kilo, klaar om te lanceren. Ze maken ook gebruik van de bazookamethode en speelden al eens een zelf in elkaar geknutseld kanon kwijt waarmee ze tot 13 kilo cannabis meer dan 150 meter ver konden schieten, over de grens.