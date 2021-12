Digitale code van allereerste sms geveild voor 107.000 euro

Beelden tonen hoe leerkrach­ten strijden om extra klasbudget in wedstrijd: “Vernede­rend en denigre­rend”

In het Amerikaanse Sioux Falls (South Dakota) namen afgelopen zaterdag tien leerkrachten deel aan de allereerste ‘Dash for Cash’. Ze probeerden in minder dan vijf minuten zoveel mogelijk dollarbiljetten van in totaal meer dan 4.000 euro aan prijzengeld bij elkaar te harken. De wedstrijd kreeg veel kritiek en wordt zelfs vergeleken met de Netflixserie ‘Squid Game’.

14 december