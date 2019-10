Dieven stelen volle plunjezak: helaas zitten er slangen in HR

08 oktober 2019

09u18

Bron: AP, The Mercury News 0 Bizar Vier dieven in de VS beleefden wellicht hun beste dagje niet. Ze gingen in een parkeergarage aan de haal met een goed gevulde stoffen plunjezak. Groot moet hun verbazing geweest zijn toen ze die openden. De zak was immers volledig gevuld met... slangen.

De diefstal gebeurde zondag in San Jose aan de westkust van de Verenigde Staten. De 67-jarige slangenliefhebber Brian Gundy had er net een presentatie gegeven in de plaatselijke bibliotheek. Om zijn publiek te vermaken, had de man ‘levendig’ demonstratiemateriaal bij. Het ging om vijf - niet giftige - slangen.

Maar de 67-jarige bleek overmoedig op terugweg naar zijn auto. Zijn presentatiemateriaal én twee zakken met slangen, het bleek te zwaar om te dragen. Daarom zette hij één zak met drie slangen in even neer in de parking, op 150 meter van zijn wagen. Hij ging verder, laadde zijn materiaal in en ging de zak ophalen.

Vier verdachte personen

Die bleek echter gestolen. De man zou volgens plaatselijke media net daarvoor vier verdachte personen hebben gezien. Vermoedelijk gingen die ermee aan de haal. Wellicht hoopten ze op een andere buit.

Gelukkig zijn de beestjes niet gevaarlijk. De man is wel bezorgd om hun gezondheid en deed een oproep in de hoop dat iemand ze ergens gezien heeft. Ze zouden enkele duizenden dollars waard zijn.

Bekijk ook: Kijk hoe jongeman enorme cobra vangt met blote handen

Bekijk ook: Alligator toont python wie de baas is